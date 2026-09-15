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На 101‑м году жизни умер бывший тренер вратарей «Зенита» Владимир Савин

На 101‑м году жизни умер бывший тренер вратарей «Зенита» Владимир Савин
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На 101‑м году жизни скончался бывший тренер вратарей «Зенита» Владимир Савин, об этом сообщила пресс‑служба санкт-петербургского клуба.

Владимир Савин начал работать тренером вратарей в СДЮШОР «Смена» в 1971 году и разработал собственную методику подготовки игроков. За время работы он воспитал 10 футболистов, выступавших в высшем дивизионе СССР и России. Среди них — Вячеслав Малафеев, четырёхкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА, а также Юрий Окрошидзе, победитель чемпионата мира среди юношей.

Савин продолжал трудиться в футбольной школе «Зенита» до 2005 года, за свои заслуги был удостоен звания «Заслуженный тренер России».

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