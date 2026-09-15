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«Реал» разработал стратегию для повышения шансов Мбаппе на «Золотой мяч» — L’Equipe

«Реал» разработал стратегию для повышения шансов Мбаппе на «Золотой мяч» — L’Equipe
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Мадридский «Реал» намерен помочь нападающему Килиану Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч» — 2026. Об этом сообщает The Touchline со ссылкой на L’Equipe на странице в социальной сети X.

По информации источника, стратегия «сливочных» заключается в том, чтобы за несколько недель до церемонии важные для «Реала» персоны публично высказывались в поддержку Мбаппе.

Подчёркивается, что подобным образом «Королевский клуб» действовал в 2013 году, когда Альфредо Ди Стефано, Эмилио Бутрагеньо, Карло Анчелотти, Икер Касильяс и Серхио Рамос публично поддержали кандидатуру Криштиану Роналду. В итоге, португалец опередил в голосовании вингера «Баварии» Фраанка Рибери, который не получил такой же поддержки от мюнхенского клуба.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне.

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