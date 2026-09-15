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Анонсированы три товарищеских матча сборной Аргентины

Анонсированы три товарищеских матча сборной Аргентины
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Сборная Аргентины проведёт в стране серию из трёх товарищеских матчей — с 21 сентября по 6 октября, сообщает официальный сайт команды.

Первый матч подопечные главного тренера Лионеля Скалони сыграют 30 сентября в провинции Кордова на стадионе «Марио Альберто Кемпес» со сборной Боливии. Две оставшиеся встречи пройдут на стадионе «Ривер Плейта» в Буэнос‑Айресе: 3 октября Аргентина встретится со сборной Буркина‑Фасо, а 6 октября — со сборной Бенина.

31 августа нападающий Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

На чемпионате мира 2026 года аргентинцы дошли до финала, где 19 июля уступили Испании со счётом 0:0 (0:1 д.вр.)

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