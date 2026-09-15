«Эльче» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 4-го тура Ла Лиги — 2026/2027

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся «Эльче» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. В качестве главного арбитра выступит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

«Эльче»: Дитуро, Ревиво, Чуст, Сангаре, Редондо, Вильяр, Моренте, Валера, Агуадо, Нету, Осорио.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Александер-Арнольд, Конате, Хёйсен, Кукурелья, Тчуамени, Вальверде, Гюлер, Диоманде, Винисиус, Мбаппе.

После пяти проведённых матчей «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе мадридцев 12 набранных очков. Столько же — у «Бетиса».