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32-летний Джику договорился со «Спартаком» о продлении контракта на год — Ghanasoccernet

32-летний Джику договорился со «Спартаком» о продлении контракта на год — Ghanasoccernet
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Центральный защитник «Спартака» Александер Джику договорился с красно-белыми о продлении контракта на год, до 2029-го. Действующее трудовое соглашение 32-летнего игрока рассчитано до лета 2027 года с возможностью продления ещё на сезон, однако московский клуб решил обеспечить будущее Джику в команде. Об этом сообщает Ghanasoccernet.

По информации источника, новое трудовое соглашение ганского футболиста предполагает повышение зарплаты.

Джику перешёл в «Спартак» из «Фенербахче» в сентябре 2025 года. За этот период защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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