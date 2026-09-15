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Хамес Родригес завершил карьеру в сборной Колумбии

Хамес Родригес завершил карьеру в сборной Колумбии
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35-летний полузащитник «Атлетико Насьональ» Хамес Родригес объявил о завершении карьеры в сборной Колумбии.

«Настал момент. Спасибо за каждый матч, каждую радость, слезу и мечту, что мы разделили. Защищать цвета сборной Колумбии было одной из величайших честей в моей жизни. Спасибо, Колумбия. Навсегда» — написал Родригес на своей странице в социальных сетях.

Всего на счету Хамеса 131 матч и 31 гол за сборную Колумбии. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2014 года в Бразилии, где забил шесть голов. Последним турниром для Родригеса в национальной команде стал чемпионат мира — 2026, на котором Колумбия дошла до 1/8 финала, но уступила Швейцарии в серии пенальти.

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