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Глава Ла Лиги назвал футболиста «Барселоны», который должен выиграть «Золотой мяч» — 2026

Глава Ла Лиги назвал футболиста «Барселоны», который должен выиграть «Золотой мяч» — 2026
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что испанский полузащитник «Барселоны» Родри должен получить «Золотой мяч» — 2026.

– Кто должен получить «Золотой мяч»?
– Родри. Это сложно, но, учитывая его выступление на чемпионате мира, он этого заслуживает.

– «Барса» ставит на Ламина Ямаля.
– Об этом нужно спросить у «Барселоны». У каждого своё мнение, а я выбираю Родри, — приводит слова президента Ла Лиги издание AS.

Напомним, Родри уже выигрывал «Золотой мяч» в 2024 году.

Церемония вручения «Золотого мяча» запланирована на 26 октября 2026 года в Лондоне. Действующим обладателем награды является форвард «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле.

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