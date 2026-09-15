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Флик: Бальде недоволен положением в «Барселоне». Он хочет играть, но не получает минут

Флик: Бальде недоволен положением в «Барселоне». Он хочет играть, но не получает минут
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос об игровом времени крайнего защитника Алекса Бальде в нынешнем сезоне.

«На текущий момент у нас есть пять крайних защитников: два справа и три слева. Никто не ожидал, что Хави Эспарт сыграет на таком уровне.

Бальде должен показать свою лучшую версию. Он уже делает это на тренировках. Он недоволен, потому что хочет играть, но не получает минут. Однако у него всё хорошо, я им доволен. Это непростая ситуация, поскольку идёт конкуренция за позицию», — приводит слова Флика Sport.es.

В нынешнем сезоне Бальде не принял участие ни в одном матче «Барселоны». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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