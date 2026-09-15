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Экс-игрок ПСЖ Максвелл отметил роль Анчелотти в трансформации команды

Экс-игрок ПСЖ Максвелл отметил роль Анчелотти в трансформации команды
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Экс-защитник сборной Бразилии и «ПСЖ» Шеррер Максвелл высказался об успехах французской команды в последних сезонах.

«Когда пришёл Луис Энрике, он сформировал новую идентичность и сосредоточился на коллективной игре. Даже в трудные моменты в Лиге чемпионов они продолжали играть как команда, и это позволило им завоевать два фантастических титула. Успех Нассера Аль-Хелайфи, Луиса Энрике и Луиша Кампуша заключается в том, что они создали команду, которая каждый год борется за победу.

Маркиньос, например, олицетворяет одновременно как прошлое, так и настоящее. Надеюсь, что они продолжат этот путь и в этом сезоне. Клубы, в которых я играл раньше, уже имели историю побед, но «ПСЖ» был совершенно другим, когда я пришёл. Анчелотти сыграл жизненно важную роль на этом первом этапе трансформации. Мы подходили к каждому матчу с желанием написать новую историю для клуба.

Нассер приветствовал меня с самого начала и позволил мне перейти от статуса игрока к статусу члена администрации. Я испытываю необыкновенное чувство, видя, как теперь «ПСЖ» выиграл две Лиги чемпионов подряд», — приводит слова Максвелла издание Footmercato.

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