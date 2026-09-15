«Слова Килиана вырвали из контекста». Юмтити не верит в конфликт между Мбаппе и Дембеле

Бывший защитник «Барселоны», чемпион мира — 2018 Самуэль Юмтити ответил на вопрос о предполагаемом конфликте между нападающими сборной Франции Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле.

«У этих двух игроков совершенно разные характеры. Усман совсем не похож на Килиана, и наоборот. Мы знаем, что у Килиана есть свой способ самовыражения, и в какой-то момент нужно понять, что он имеет в виду. Нужно смотреть на общую картину.

Сказанное Усманом после матча меня не беспокоит. Считаю это нормальным. Кроме того, если они друзья, то это нормально, что он использует цитаты Килиана. Когда я пересматриваю слова Мбаппе, понимаю, что он не говорил плохо об Усмане. Его слова были немного вырваны из контекста, потому что до этого он очень хорошо отзывался о Дембеле.

В конце концов, я понял, что он говорил об Усмане, что у него есть талант, правда в том, что никто не представлял, что Усман выиграет «Золотой мяч». Все говорили, что «Золотой мяч» выиграет Килиан. Сказанное Мбаппе — реальность», — сказал Юмтити в передаче RMC Sport Rothen s'enflamme.

Напомним, в интервью France Football Мбаппе сказал: «Дембеле всегда считали талантливым игроком. Меня всегда считали избранным».

После матча «ПСЖ» с «Брестом» (13 сентября) в 4-м туре Лиги 1 Дембеле отреагировал на слова капитана «трёхцветных»: «Я всегда был в конце класса и усердно работал. За всю свою карьеру я не сказал ни слова, я работал очень много. Как уже говорил, никогда не был избранным, но я работал, в прошлом году был вознаграждён за фантастический год с «ПСЖ».

Громкие скандалы Мбаппе: