Анри отказался оценивать свои шансы на «Золотой мяч» из уважения к современным игрокам

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри отказался отвечать на вопрос о шансах выиграть «Золотой мяч» в нынешнюю эпоху. Экс‑футболист подчеркнул, что испытывает большое уважение к современным игрокам и не хочет давать оценки.

«Ничего не буду говорить. Слишком уважаю современных игроков. Слишком уважаю», — приводит слова Анри The Touchline в социальной сети Х.

Ранее Анри назвал нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе фаворитом на получение «Золотого мяча» — 2026.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне.