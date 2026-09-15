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Анри отказался оценивать свои шансы на «Золотой мяч» из уважения к современным игрокам

Анри отказался оценивать свои шансы на «Золотой мяч» из уважения к современным игрокам
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри отказался отвечать на вопрос о шансах выиграть «Золотой мяч» в нынешнюю эпоху. Экс‑футболист подчеркнул, что испытывает большое уважение к современным игрокам и не хочет давать оценки.

«Ничего не буду говорить. Слишком уважаю современных игроков. Слишком уважаю», — приводит слова Анри The Touchline в социальной сети Х.

Ранее Анри назвал нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе фаворитом на получение «Золотого мяча» — 2026.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне.

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