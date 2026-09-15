Сёмин: если клубы не реагируют на свободного игрока Дзюбу, значит, он не нужен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о будущем 38-летнего нападающего Артёма Дзюбы. В конце мая форвард покинул «Акрон» и является свободным агентом.

– Каким видите будущее Дзюбы? Пока он всё ещё в статусе свободного агента.

– Если клубы не реагируют на то, что есть такой свободный игрок, как Дзюба, значит, он не нужен. Хотя в тот момент, когда в «Локомотиве» были большие проблемы, именно Дзюба внёс очень большой вклад, чтобы команда осталась в высшем дивизионе.

– Как будто история повторяется.

– Но предложений же нет. Значит, тренеры и люди, отвечающие за футбольные вопросы, не видят в нём помощника, — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Дзюба играл за «Локомотив» с 2023 по 2024 год.

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