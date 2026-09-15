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«Жалел, что не съел немного травы с «Ацтеки». Тухель — о победе над Мексикой на ЧМ-2026

«Жалел, что не съел немного травы с «Ацтеки». Тухель — о победе над Мексикой на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель вспомнил свои эмоции после победы над Мексикой (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«После матча я написал сообщение другу. Я просто написал: жалею, что не съел немного травы с поля «Ацтеки» – чтобы навсегда сохранить частичку этого момента внутри себя. Вот такое было чувство. Это был особенный миг. В этом было всё, чего только можно пожелать.

Если кому-то требовалось доказательство того, как много это значило для игроков, насколько они были сплочены, то таким доказательством стал момент, когда Джордан [Хендерсон] упал и сломал руку. В ту же секунду все игроки – абсолютно все – оказались рядом: они прервали празднование, окружили Джордана живым щитом, защищая его и не отходя ни на шаг, проникнувшись глубоким сопереживанием. Это было нечто особенное», – приводит слова Тухеля издание New York Times.

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