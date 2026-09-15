«Жалел, что не съел немного травы с «Ацтеки». Тухель — о победе над Мексикой на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель вспомнил свои эмоции после победы над Мексикой (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

«После матча я написал сообщение другу. Я просто написал: жалею, что не съел немного травы с поля «Ацтеки» – чтобы навсегда сохранить частичку этого момента внутри себя. Вот такое было чувство. Это был особенный миг. В этом было всё, чего только можно пожелать.

Если кому-то требовалось доказательство того, как много это значило для игроков, насколько они были сплочены, то таким доказательством стал момент, когда Джордан [Хендерсон] упал и сломал руку. В ту же секунду все игроки – абсолютно все – оказались рядом: они прервали празднование, окружили Джордана живым щитом, защищая его и не отходя ни на шаг, проникнувшись глубоким сопереживанием. Это было нечто особенное», – приводит слова Тухеля издание New York Times.