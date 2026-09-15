Дино Топпмёллер покинул пост главного тренера французского «Ланса»

Французский «Ланс» и Дино Топпмёллер по обоюдному согласию расторгли контракт — немецкий специалист покинул пост главного тренера команды. Об этом сообщил официальный сайт «Ланса».

Топпмёллер возглавил клуб в июне 2026 года. При нём «Ланс» впервые выиграл Суперкубок Франции, однако старт текущего сезона Лиги 1 оказался неудачным — четыре очка в четырёх турах и 10-е место в турнирной таблице. Причиной разрыва стали разногласия по поводу реорганизации тренерского штаба, предложенные изменения Топпмёллер не принял.

«Ланс» благодарит Дино Топпмёллера за искреннюю человечность и достоинство, которые он неизменно проявлял. Клуб также уточняет, что тренер согласился отказаться от значительной части контрактных выплат», — говорится в сообщении клуба.

Команду к ближайшему матчу готовит Янник Каюзак. Игра пройдёт в пятницу, 18 сентября, с лидером чемпионата — «Монако».