«Болонья» уволила Тедеско после четырёх матчей во главе команды — Романо

Руководство «Болоньи» приняло решение уволить Доменико Тедеско с поста главного тренера команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Как сообщает другой журналист Маттео Моретто, ожидается, что Тедеско сменит Раффаэле Палладино. Объявление об увольнении 41-летнего специалиста может состояться в ближайшие часы.

Тедеско был назначен на должность главного тренера «Болоньи» 9 июня. Под руководством итальянского специалиста команда провела четыре матча в Серии А, в которых три раза проиграла без забитых мячей и один раз сыграла вничью.

До назначения в «Болонью» Тедеско работал в «Фенербахче».

Материалы по теме Тренер «Болоньи» Тедеско рассказал о состоянии Артёма Довбика

Сколько зарабатывают футболисты: