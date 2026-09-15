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Гонсалу Рамуш заявил, что не будет праздновать гол в ворота «Бенфики»

Гонсалу Рамуш заявил, что не будет праздновать гол в ворота «Бенфики»
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Форвард «Милана» Гонсалу Рамуш признался, что хочет забить «Бенфике» в матче Лиги Европы, но не станет праздновать гол. Матч между командами состоится 16 сентября.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не буду праздновать гол, потому что «Бенфика» – это, можно сказать, мой дом. Я провёл в «Бенфике» больше времени, чем в доме своей семьи, поэтому не хочу праздновать. Но я определённо хочу забить — тут нет никаких сомнений. По возможности — даже не один мяч, но праздновать не буду.

Забью я или нет — считаю, что главное, чтобы команда победила, даже если я не буду главным героем или не стану автором победного гола. Большой объём беговой работы — неотъемлемая часть моей игры. Этого требует от меня тренер, и это необходимо команде», — приводит слова Рамуша Football Italia.

Напомним, Рамуш находился в системе «Бенфики» с 2013-го по 2023-й.

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