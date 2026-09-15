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«Настоящее ограбление, причём без маски». Дюгарри — о контракте Де Дзерби с «Тоттенхэмом»

«Настоящее ограбление, причём без маски». Дюгарри — о контракте Де Дзерби с «Тоттенхэмом»
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Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри жёстко раскритиковал главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби, назвав его пятилетний контракт ограблением.

«Я никогда не понимал, каков его уровень как тренера. Мне говорят, что он хорошо работал в «Брайтоне», «Сассуоло» и других клубах, но для меня он всё ещё не является гарантией работы в больших командах. Он подписал пятилетний контракт. То, что он сделал, — настоящее ограбление, причём даже без маски. Это невероятно», — приводит слова Дюгарри Goal.

У «Тоттенхэма» под руководством Де Дзерби два очка в четырёх турах и ни одного забитого гола в АПЛ. Безголевая серия команды превышает 400 минут. При этом летом лондонский клуб потратил на трансферы около € 350 млн.

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