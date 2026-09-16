Юмтити — о словах Мбаппе: Месси знал, что он лучший, но никогда бы не сказал это вслух

Бывший защитник «Барселоны», чемпион мира — 2018 в составе сборной Франции Самуэль Юмтити прокомментировал слова капитана «трёхцветных» Килиана Мбаппе, который в интервью France Football сказал, что его всегда считали избранным футболистом.

«Я играл в «Барселоне» с Лионелем Месси. Лео знал, что он лучший, но поверьте мне, он ни за что на свете не произнёс бы подобную фразу. Месси никогда этого не делал, так себя не продавал.

Таков характер Килиана Мбаппе. Думаю, это может задеть некоторых людей, одноклубников. Но Килиан просто такой человек, он не желает никому зла», — сказал Юмтити в передаче RMC Sport Rothen s'enflamme.

Юмтити играл вместе с Месси в «Барселоне» с 2016-го по 2021-й.

Материалы по теме «Слова Килиана вырвали из контекста». Юмтити не верит в конфликт между Мбаппе и Дембеле

Левандовски обнялся с Месси и Суаресом перед матчем МЛС: