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Месси вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи

Месси вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи
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39-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на грядущие товарищеские матчи с Боливией (30 сентября), Буркина-Фасо (3 октября) и Бенином (6 октября). Об этом информирует пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что матч с Бенином станет прощальным для Месси. Чемпиону мира 2022 года организуют проводы на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. На игру с Бенином планируют пригласить весь состав, победивший на мировом первенстве 2022 года.

31 августа Месси объявил о завершении карьеры в аргентинской национальной команде. В составе «альбиселесте» нападающий провёл 207 матчей, в которых отметился 125 голами и 68 результативными передачами.

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