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Ливерпуль — Тоттенхэм Хотспур: Конор Галлахер отыграл один мяч на 69-й минуте матча Кубка английской лиги 2026/2027

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Конор Галлахер отыграл один мяч на 69-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу мерсисайдцев.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
15 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
2-й тайм
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мак Аллистер – 21'     2:0 Гакпо – 54'     2:1 Галлахер – 69'    

На 69-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Конор Галлахер отыграл один мяч.

Счёт открыл на 21-й минуте хавбек мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер. На 54-й минуте преимущество «Ливерпуля» удвоил полузащитник Коди Гакпо.

Для «Ливерпуля» игра является первой в текущем розыгрыше Кубка английской лиги. «Тоттенхэм» квалифицировался в 1/16 финала турнира, разгромив на прошлой стадии «Чарльтон Атлетик» (5:1). В английской Премьер-лиге команды занимают восьмое и 17-е места. У мерсисайдцев шесть набранных очков в четырёх турах, у лондонцев — два.

Календарь матчей Кубка английской лиги сезона-2026/2027
Раунды Кубка английской лиги сезона-2026/2027
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