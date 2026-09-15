«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Конор Галлахер отыграл один мяч на 69-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу мерсисайдцев.

На 69-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Конор Галлахер отыграл один мяч.

Счёт открыл на 21-й минуте хавбек мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер. На 54-й минуте преимущество «Ливерпуля» удвоил полузащитник Коди Гакпо.

Для «Ливерпуля» игра является первой в текущем розыгрыше Кубка английской лиги. «Тоттенхэм» квалифицировался в 1/16 финала турнира, разгромив на прошлой стадии «Чарльтон Атлетик» (5:1). В английской Премьер-лиге команды занимают восьмое и 17-е места. У мерсисайдцев шесть набранных очков в четырёх турах, у лондонцев — два.