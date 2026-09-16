15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал, как формировался состав национальной команды на осенний сбор

Карпин рассказал, как формировался состав национальной команды на осенний сбор
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал формирование состава на осенний сбор и рассказал о факторах, повлиявших на итоговый список игроков. Товарищеские матчи пройдут в рамках учебно‑тренировочного сбора — сборная сыграет с командами Ирана, Намибии и Нигерии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– По сравнению с расширенным списком в окончательном отсутствует ряд игроков, в том числе Ибишев и Миронов. Можно ли из этого сделать вывод, что в этот раз сознательно решили обойтись без новичков?
– Они не играли последние матчи за свои клубы, поскольку есть определённые проблемы со здоровьем. И не только у этих игроков, но и у других, кто не попал в окончательный состав. Возможно, если бы этих проблем не было, такие игроки, как Миронов и Антон Миранчук, были бы в списке. Та же ситуация с Ибишевым.

Поэтому мы и даём сначала расширенный список. Исходя из практики, у четырёх-пяти человек к моменту формирования окончательного состава появляются какие-то недомогания. Мы получаем актуальную информацию из клубов и уже с учётом этого формируем список. Он, кстати, тоже может измениться, поскольку впереди ещё один тур, — приводит слова Карпина телеграм-канал сборной России.

Материалы по теме
Валерий Карпин объяснил отсутствие Арсена Захаряна в составе сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android