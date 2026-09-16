Карпин рассказал, как формировался состав национальной команды на осенний сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал формирование состава на осенний сбор и рассказал о факторах, повлиявших на итоговый список игроков. Товарищеские матчи пройдут в рамках учебно‑тренировочного сбора — сборная сыграет с командами Ирана, Намибии и Нигерии.

– По сравнению с расширенным списком в окончательном отсутствует ряд игроков, в том числе Ибишев и Миронов. Можно ли из этого сделать вывод, что в этот раз сознательно решили обойтись без новичков?

– Они не играли последние матчи за свои клубы, поскольку есть определённые проблемы со здоровьем. И не только у этих игроков, но и у других, кто не попал в окончательный состав. Возможно, если бы этих проблем не было, такие игроки, как Миронов и Антон Миранчук, были бы в списке. Та же ситуация с Ибишевым.

Поэтому мы и даём сначала расширенный список. Исходя из практики, у четырёх-пяти человек к моменту формирования окончательного состава появляются какие-то недомогания. Мы получаем актуальную информацию из клубов и уже с учётом этого формируем список. Он, кстати, тоже может измениться, поскольку впереди ещё один тур, — приводит слова Карпина телеграм-канал сборной России.