Игрок «Зенита» Вега впервые в карьере вызван в сборную Аргентины

Защитник «Зенита» Роман Вега впервые в карьере вызван в сборную Аргентины. Об этом информирует пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) на официальном сайте.

«Альбиселесте» проведёт три товарищеских матча: с Боливией (30 сентября), Буркина-Фасо (3 октября) и Бенином (6 октября). Встреча с Боливией пройдёт в Кордобе, с Буркина-Фасо и Бенином — в Буэнос-Айресе.

В нынешнем сезоне Вега принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме Официально Месси вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: