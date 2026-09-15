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Игрок «Зенита» Вега впервые в карьере вызван в сборную Аргентины

Игрок «Зенита» Вега впервые в карьере вызван в сборную Аргентины
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Защитник «Зенита» Роман Вега впервые в карьере вызван в сборную Аргентины. Об этом информирует пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) на официальном сайте.

«Альбиселесте» проведёт три товарищеских матча: с Боливией (30 сентября), Буркина-Фасо (3 октября) и Бенином (6 октября). Встреча с Боливией пройдёт в Кордобе, с Буркина-Фасо и Бенином — в Буэнос-Айресе.

В нынешнем сезоне Вега принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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