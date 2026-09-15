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«Я видел своими глазами нечто совершенно ненормальное». Мората — об игре Ямаля

«Я видел своими глазами нечто совершенно ненормальное». Мората — об игре Ямаля
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Форвард «Леганеса» и бывший капитан сборной Испании Альваро Мората высоко оценил нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, заявив, что тот гораздо умнее и трудолюбивее, чем многие думают.

«Он гораздо умнее и трудолюбивее, чем многие думают — это видно по тому, как он изучает соперников и готовится к матчам. Он доминировал на европейской арене, когда ему было всего 16 лет. Я видел своими глазами нечто совершенно ненормальное», — приводит слова Мораты COPE.

По итогам минувшего сезона Ямаль в составе «Барселоны» выиграл Примеру. В составе сборной Испании 19-летний вингер завоевал золото чемпионата мира.

Победителей объявят на церемонии вручения «Золотого мяча» 26 октября в Лондоне.

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