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В AFA подтвердили, что Месси проведёт прощальный матч за сборную 6 октября

В AFA подтвердили, что Месси проведёт прощальный матч за сборную 6 октября
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Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа подтвердил, что 39-летний нападающий и Лионель Месси проведёт прощальный матч за «альбиселесте» 6 октября, где национальная команда встретится с Бенином на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

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Аргентина
Не начался
Бенин
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П1
X
П2

«После разговора с Лионелем Скалони мы приняли решение пригласить лучшего игрока мира, символ нашей национальной команды, нашего капитана Лионеля Андреса Месси, чтобы он смог достойно попрощаться с командой 6 октября в Аргентине», — приводит слова Тапиа ESPN.

Тапиа также пригласил других чемпионов мира 2022 года в составе сборной Аргентины на прощальную церемонию.

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