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Ипсвич Таун — Арсенал, результат матча 15 сентября 2026, счет 2:4, 1/16 финала Кубка лиги 2026/2027

«Арсенал» победил «Ипсвич» в матче Кубка лиги, 16-летний Доумен оформил 2+1
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Завершился матч 1/16 финала Кубка лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Ипсвич» и «Арсенал». Игра прошла на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу лондонской команды.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
15 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
2 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Доумен – 7'     0:2 Мадуэке – 16'     0:3 Доумен – 47'     0:4 Мерино – 58'     1:4 Мехмети – 62'     2:4 Акпом – 90+1'    

В начале встречи счёт открыл 16-летний нападающий «Арсенала» Макс Доумен. На 16-й минуте вингер Чуквунонсо Мадуэке укрепил преимущество гостей. В начале второго тайма Доумен оформил дубль. На 58-й минуте Микель Мерино с передачи Доумена забил четвёртый мяч лондонской команды. Через четыре минуты нападающий Анис Мехмети сократил отставание хозяев. На 90+1-й минуте форвард Чуба Акпом забил второй гол «Ипсвича».

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