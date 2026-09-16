«Арсенал» победил «Ипсвич» в матче Кубка лиги, 16-летний Доумен оформил 2+1

Завершился матч 1/16 финала Кубка лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Ипсвич» и «Арсенал». Игра прошла на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу лондонской команды.

В начале встречи счёт открыл 16-летний нападающий «Арсенала» Макс Доумен. На 16-й минуте вингер Чуквунонсо Мадуэке укрепил преимущество гостей. В начале второго тайма Доумен оформил дубль. На 58-й минуте Микель Мерино с передачи Доумена забил четвёртый мяч лондонской команды. Через четыре минуты нападающий Анис Мехмети сократил отставание хозяев. На 90+1-й минуте форвард Чуба Акпом забил второй гол «Ипсвича».

Игроки «Арсенала» поют We are the champions после победы в АПЛ: