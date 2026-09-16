«Величайший в истории. Делить с ним раздевалку — привилегия». Энцо Фернандес — о Месси

Полузащитник сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Энцо Фернандес прокомментировал завершение карьеры Лионеля Месси в национальной команде.

«Он отличается от всех. Месси величайший в истории, так что делить с ним раздевалку — это привилегия. Лионель всегда был моим кумиром с детства. Он очень хороший человек, и я так горжусь, что разделяю с ним эти моменты. Для меня это огромная честь, действительно наслаждаюсь этим. Быть его товарищем и другом — одна из величайших привилегий в жизни», — приводит слова Фернандеса издание Ole.

Напомним, 2 сентября «Ман Сити» объявил о переходе Энцо Фернандеса из «Челси» за € 145 млн.