«Реал» упустил преимущество в два мяча в игре с «Эльче», но вырвал победу на 90+1-й минуте

Завершился матч 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Эльче» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. В качестве главного арбитра выступил Хесус Хиль Мансано. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 25-й минуте автогол забил вратарь «Эльче» Матиас Дитуро. Через восемь минут нападающий Килиан Мбаппе укрепил преимущество «Реала». На 71-й минуте нападающий Абьель Осорио сократил отставание «Эльче». На 83-й минуте форвард хозяев Фер Ниньо восстановил равновесие. На 90+1-й минуте нападающий Карлос Эспи с передачи Мбаппе забил по