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Эльче — Реал Мадрид, результат матча 15 сентября 2026, счет 2:3, 6-й тур Ла Лиги 2026/2027

«Реал» упустил преимущество в два мяча в игре с «Эльче», но вырвал победу на 90+1-й минуте
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Завершился матч 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Эльче» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. В качестве главного арбитра выступил Хесус Хиль Мансано. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Испания — Ла Лига . 6-й тур
15 сентября 2026, вторник. 22:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Дитуро – 25'     0:2 Мбаппе – 33'     1:2 Осорио – 71'     2:2 Ниньо – 83'     2:3 Эспи – 90+1'    

На 25-й минуте автогол забил вратарь «Эльче» Матиас Дитуро. Через восемь минут нападающий Килиан Мбаппе укрепил преимущество «Реала». На 71-й минуте нападающий Абьель Осорио сократил отставание «Эльче». На 83-й минуте форвард хозяев Фер Ниньо восстановил равновесие. На 90+1-й минуте нападающий Карлос Эспи с передачи Мбаппе забил по