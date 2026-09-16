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«Буду там, 100%». Флик — о финале Лиги чемпионов — 2029 на «Камп Ноу»

«Буду там, 100%». Флик — о финале Лиги чемпионов — 2029 на «Камп Ноу»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на новость, что «Камп Ноу» примет финал Лиги чемпионов сезона-2028/2029.

«Отличная новость для клуба, это будет невероятно. Я буду там, 100%, либо как тренер «Барселоны», либо как болельщик. В качестве тренера? Посмотрим, никогда не знаешь, что произойдёт. Футбол развивается очень быстро. Мне нравится тренировать «Барселону», это фантастическая команда, но никогда не знаешь, что будет», — приводит слова Флика издание Mundo Deportivo.

Отметим, финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Действующим победителем турнира является французский «ПСЖ».

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