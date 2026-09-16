Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд повлиял на рост потребления моркови в Норвегии во время чемпионата мира. Об этом сообщает издание L'Équipe.

Холанд, известный приверженностью здоровому образу жизни, делится в социальных сетях своими привычками — медитацией и строгим режимом сна. Его рацион состоит из обильных, но сбалансированных приёмов пищи с белком и овощами, продуктами из короткой цепи поставок. Особое место в диете форварда занимает морковь — он употребляет её в пищу в сыром виде как десерт или перекус, чтобы избежать чрезмерного употребления сахара.

Отмечается, по данным министерства сельского хозяйства страны, лето оказалось «отличным для норвежской моркови», а производители го