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Ямаль сравнил себя с Месси, Роналду и Марадоной

Ямаль сравнил себя с Месси, Роналду и Марадоной
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль сравнил себя с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Диего Марадоной.

«Есть такие легендарные игроки, как Месси, Криштиану, Марадона… Но, думаю, никогда раньше не было такого, чтобы кто-то добился столь многого в столь юном возрасте!

Люди думают: раз я уже столько выиграл, значит, в какой-то момент могу расслабиться… Но я знаю, что мне предстоит сделать еще тысячу вещей, чтобы остаться в истории футбола», — приводит слова Ямаля The Touchline.

По итогам минувшего сезона Ямаль в составе «Барселоны» выиграл Примеру. В составе сборной Испании 19-летний вингер завоевал золото чемпионата мира.

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