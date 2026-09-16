Тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Ипсвичем» в матче Кубка лиги

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч с «Ипсвичем» (4:2) в 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Я очень доволен многими вещами, которые мы сегодня сделали: тем, как мы подошли к игре, насколько доминирующими, уверенными и агрессивными были с самого начала, стремясь повлиять на результат. Мы забили два очень быстрых гола, которые создали отличную основу для матча. Кроме того, было несколько очень ярких индиви