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Тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Ипсвичем» в матче Кубка лиги

Тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Ипсвичем» в матче Кубка лиги
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч с «Ипсвичем» (4:2) в 1/16 финала Кубка английской лиги.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
15 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
2 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Доумен – 7'     0:2 Мадуэке – 16'     0:3 Доумен – 47'     0:4 Мерино – 58'     1:4 Мехмети – 62'     2:4 Акпом – 90+1'    

«Я очень доволен многими вещами, которые мы сегодня сделали: тем, как мы подошли к игре, насколько доминирующими, уверенными и агрессивными были с самого начала, стремясь повлиять на результат. Мы забили два очень быстрых гола, которые создали отличную основу для матча. Кроме того, было несколько очень ярких индиви