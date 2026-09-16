«Никому не скучно». Моуринью высказался о тяжёлой победе «Реала» над аутсайдером Ла Лиги

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал исход встречи 6-го тура испанской Ла Лиги с «Эльче». Победу в матче со счётом 3:2 одержали «сливочные».

«Есть игры, которые выглядят завершёнными, и таковыми становятся. Бывают матчи, когда у нас есть шансы снять все вопросы, но мы их не используем, а вместо спокойного контроля теряем его. Возникает ситуация, что не забиваете вы, а вам отвечают мячом — игра раскрывается.

Положительный момент в том, что под давлением из-за угрозы потери очков коллектив реагирует и добивается победы, а это главное. На матчах «Реала» никому не бывает с