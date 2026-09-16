Тренер «Ливерпуля» Ираола высказался о вкладе в победу над «Тоттенхэмом» молодых игроков

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал вклад в победу клуба молодых футболистов в матче 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2026/2027 с «Тоттенхэм Хотспур» (3:1).

«Я был рад за них. У каждого были разные позиции и разные требования. Но, наверное, самое главное — когда я заменял их, было видно, что они полностью выложились: у Трея [Ньони] сводило мышцы, Рио [Нгумоа] уже не мог много бегать, у [Джеймса] Макконнелла была та же ситуация. Когда такое происходит, значит, вы от