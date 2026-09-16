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Тренер «Ливерпуля» Ираола высказался о вкладе в победу над «Тоттенхэмом» молодых игроков

Тренер «Ливерпуля» Ираола высказался о вкладе в победу над «Тоттенхэмом» молодых игроков
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Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал вклад в победу клуба молодых футболистов в матче 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2026/2027 с «Тоттенхэм Хотспур» (3:1).

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
15 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мак Аллистер – 21'     2:0 Гакпо – 54'     2:1 Галлахер – 69'     3:1 Собослаи – 90+1'    

«Я был рад за них. У каждого были разные позиции и разные требования. Но, наверное, самое главное — когда я заменял их, было видно, что они полностью выложились: у Трея [Ньони] сводило мышцы, Рио [Нгумоа] уже не мог много бегать, у [Джеймса] Макконнелла была та же ситуация. Когда такое происходит, значит, вы от