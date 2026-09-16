Моуринью раскрыл, в чём упрекнул игроков после матча «Реала» с «Эльче»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал, в чём упрекнул игроков после встречи 6-го тура испанской Ла Лиги с «Эльче». Победу в матче со счётом 3:2 одержали «сливочные». По ходу игры мадридская команда упустила преимущество в два мяча, однако вырвала победу благодаря голу на 90+1-й минуте.

«Единственное, в чём я могу нас упрекнуть, — это то, что мы не снимаем вопросы о победителе, когда имеем такую ​​возможность. Я сказал об этом игрокам. Мы могли бы вести со счётом 3:0 или 4:0… Не было ровным счётом никаких причин снова рисковать потерей очков: у нас было много моментов, но мы позволили «Эльче» вернуться в игру», — приводит слова Моуринью журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

После шести матчей Ла Лиги