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«Знаю, почему у них меньше очков, но не скажу». Тебас — о критике «Реала» в адрес судей

«Знаю, почему у них меньше очков, но не скажу». Тебас — о критике «Реала» в адрес судей
Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал критику в адрес арбитров со стороны телевидения мадридского «Реала».

«То, как они изображают жертву, неуместно. Они выражают недовольство не только событиями с их участием, но и тем, что происходит с другими. Они неправы. У них во всём виноваты другие, а сами они — никогда. Я знаю, почему у «Реала» меньше очков, но говорить не буду… «Реал» может выиграть чемпионат и без этих жалобных речей», — приводит слова Тебаса AS.

После шести матчей Ла Лиги «Реал» набрал 15 очков и занимает второе место. Возглавляет чемпионат Испании «Барселона», у которой столько же очков и есть матч в запасе.

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