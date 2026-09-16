Флик рассказал, кого будет поддерживать на церемонии вручения награды «Золотой мяч» — 2026

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поддержке нападающего клуба Ламина Ямаля на церемонии вручения награды «Золотой мяч» — 2026.

«Я говорю только о Ламине Ямале, а не о Килиане Мбаппе. Ламин Ямаль честен и уверен в себе, и он отлично начал сезон. Он хочет выиграть «Золотой мяч», и для футболиста это нормально. Я буду его поддерживать», — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт каталонского клуба.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.