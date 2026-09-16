«Можно отпускать». Мор назвал матч, в котором Сафонов сыграет за сборную России

Двукратный чемпион России по футболу Эдуард Мор предположил, когда вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграет за сборную России в ближайшее время.

«Мне кажется, Сафонов сыграет в первой встрече. Там у нас хороший соперник — после этого его можно отпускать в свой клуб. Конкуренция в «ПСЖ» у него довольно большая. Я думаю, что так всё и произойдёт», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Товарищеские матчи пройдут в рамках учебно‑тренировочного сбора — сборная сыграет с командами Ирана (29 сентября), Намибии (3 октября) и Нигерии (6 октября). С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от турниров УЕФА и ФИФА.