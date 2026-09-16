Флик: я не хочу бить рекорды, я хочу выигрывать матчи

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче с «Расингом» в рамках 6-го тура чемпионата Испании.

«Я не хочу бить рекорды, я хочу выигрывать матчи. Мы всегда сосредоточены на следующей игре. Теперь нас ждет важный матч против команды, которая показывает очень хороший футбол. «Расинг» хорошо атакует свободные зоны и отлично борется за подборы. Легко не будет», — приводит слова Флика официальный сайт каталонского клуба.

Матч 6-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Расингом» пройдёт 16 сентября на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). Начало встречи запланировано на 22:30 МСК.