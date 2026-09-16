15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик: я не хочу бить рекорды, я хочу выигрывать матчи

Флик: я не хочу бить рекорды, я хочу выигрывать матчи
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче с «Расингом» в рамках 6-го тура чемпионата Испании.

Испания — Ла Лига . 6-й тур
16 сентября 2026, среда. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Расинг
Сантандер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не хочу бить рекорды, я хочу выигрывать матчи. Мы всегда сосредоточены на следующей игре. Теперь нас ждет важный матч против команды, которая показывает очень хороший футбол. «Расинг» хорошо атакует свободные зоны и отлично борется за подборы. Легко не будет», — приводит слова Флика официальный сайт каталонского клуба.

Матч 6-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Расингом» пройдёт 16 сентября на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). Начало встречи запланировано на 22:30 МСК.

Материалы по теме
Флик рассказал, кого будет поддерживать на церемонии вручения награды «Золотой мяч» — 2026