«Я не могу столько промахиваться!» Винисиус опубликовал пост об отсутствии голов за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал пост на своей странице в соцсетях, где отреагировал на то, что не может поразить ворота соперников на протяжении пяти матчей. В матче 6-го тура Ла Лиги мадридский клуб обыграл «Эльче» со счётом 3:2, бразильский футболист был заменён на 68-й минуте.

«Мои голы скоро вернутся. Я не могу столько промахиваться! В воскресенье ожидайте большего. Вперёд, Мадрид!» — написал Винисиус.

После шести матчей Ла Лиги «Реал» набрал 15 очков и занимает второе место. В ближайшее воскресенье «Реал» проведёт гостевой матч с мадридским «Атлетико» в рамках столичного дерби.