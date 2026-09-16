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«Я не могу столько промахиваться!» Винисиус опубликовал пост об отсутствии голов за «Реал»

«Я не могу столько промахиваться!» Винисиус опубликовал пост об отсутствии голов за «Реал»
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал пост на своей странице в соцсетях, где отреагировал на то, что не может поразить ворота соперников на протяжении пяти матчей. В матче 6-го тура Ла Лиги мадридский клуб обыграл «Эльче» со счётом 3:2, бразильский футболист был заменён на 68-й минуте.

Испания — Ла Лига . 6-й тур
15 сентября 2026, вторник. 22:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Дитуро – 25'     0:2 Мбаппе – 33'     1:2 Осорио – 71'     2:2 Ниньо – 83'     2:3 Эспи – 90+1'    

«Мои голы скоро вернутся. Я не могу столько промахиваться! В воскресенье ожидайте большего. Вперёд, Мадрид!» — написал Винисиус.

После шести матчей Ла Лиги «Реал» набрал 15 очков и занимает второе место. В ближайшее воскресенье «Реал» проведёт гостевой матч с мадридским «Атлетико» в рамках столичного дерби.

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