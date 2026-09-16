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«Выскажу непопулярное мнение». Мор — о невызове Захаряна в сборную России

«Выскажу непопулярное мнение». Мор — о невызове Захаряна в сборную России
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Двукратный чемпион России по футболу Эдуард Мор высказался о полузащитнике «Реала Сосбедад» Арсене Захаряне на фоне непопадания футболиста в окончательную заявку сборной России на грядущие товарищеские матчи.

«Выскажу непопулярное мнение. Я хотел, чтобы Захаряна вызвали в сборную России и дали бы ему сыграть в матче против Намибии. Против сильных соперников должны сыграть те, кто находится в оптимальной форме — это наша визитная карточка. А в игре против Намибии можно было бы дать шанс ближайшему резерву», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Товарищеские матчи пройдут в рамках учебно‑тренировочного сбора — сборная сыграет с командами Ирана (29 сентября), Намибии (3 октября) и Нигерии (6 октября). Захарян не выступал за сборную России с 2024 года. Всего на его счету восемь матчей (четыре — ещё в 2021-м) и две результативные передачи.

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