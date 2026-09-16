«Мы говорим о турнире, который должны выиграть». Аморим — о Лиге Европы — 2026/2027

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим назвал главную целью команды в предстоящем розыгрыше в Лиге Европы — 2026/2027.

«В таком клубе, как «Милан», не может быть понятия «минимальная цель». Мы говорим о турнире, который должны выиграть. Есть много сильных команд, в том числе «Бенфика», но мы также несём ответственность за то, чтобы пройти как можно дальше.

Я не хочу ставить перед командой цель в виде четвертьфинала или полуфинала. Мы должны сосредоточиться на следующем матче и постараться его выиграть, потому что именно так мы приближаемся к трофею. У нас есть качество, и если все будут оставаться вовлеченными на протяжении всего сезона, мы способны выиграть любой матч», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

«Милан» и «Бенфика» сыграют 16 сентября в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия).