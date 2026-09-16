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Генич в прямом эфире назвал «Реал» «гадами» после гола на 90+1-й минуте. Журавель ответил

Генич в прямом эфире назвал «Реал» «гадами» после гола на 90+1-й минуте. Журавель ответил
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Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич в прямом эфире назвал «Реал» «гадами» после победного гола команды на 90+1-й минуте в матче 6-го тура испанской Ла Лиги с «Эльче» (3:2).

Испания — Ла Лига . 6-й тур
15 сентября 2026, вторник. 22:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Дитуро – 25'     0:2 Мбаппе – 33'     1:2 Осорио – 71'     2:2 Ниньо – 83'     2:3 Эспи – 90+1'    

Генич, комментируя гол «Реала» в прямом эфире, в числе прочего сказал: «Реал» умеет. Умеет. Умеют, гады, такие матчи вытаскивать!»

Другой комментатор Тимур Журавель, выложив в своём телеграм-канале видео с победным голом «сливочных» под комментарий Генича, написал: «С этой формулировкой от Генича про «Реал» можно и спать идти. А ведь сейчас найдётся толпа болельщиков, посчитавших, что Костя оскорбил их любимый клуб, потому что сам болеет за «Барсу».

После шести матчей Ла Лиги «Реал» набрал 15 очков и занимает второе место. Возглавляет чемпионат Испании «Барселона», у которой столько же очков и матч в запасе.

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