Генич в прямом эфире назвал «Реал» «гадами» после гола на 90+1-й минуте. Журавель ответил

Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич в прямом эфире назвал «Реал» «гадами» после победного гола команды на 90+1-й минуте в матче 6-го тура испанской Ла Лиги с «Эльче» (3:2).

Генич, комментируя гол «Реала» в прямом эфире, в числе прочего сказал: «Реал» умеет. Умеет. Умеют, гады, такие матчи вытаскивать!»

Другой комментатор Тимур Журавель, выложив в своём телеграм-канале видео с победным голом «сливочных» под комментарий Генича, написал: «С этой формулировкой от Генича про «Реал» можно и спать идти. А ведь сейчас найдётся толпа болельщиков, посчитавших, что Костя оскорбил их любимый клуб, потому что сам болеет за «Барсу».

После шести матчей Ла Лиги «Реал» набрал 15 очков и занимает второе место. Возглавляет чемпионат Испании «Барселона», у которой столько же очков и матч в запасе.