Тренер «Милана» Аморим высказался о предстоящем матче с «Бенфикой» в Лиге Европы

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим прокомментировал матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027 с «Бенфикой».

«Это важное событие, и мы не можем дождаться начала нашей еврокубковой кампании. Мы знаем историю этого противостояния, включая два финала Кубка европейских чемпионов между «Миланом» и «Бенфикой».

У меня также есть своя история, связанная с «Бенфикой», но сегодня я здесь, чтобы побеждать вместе с «Миланом».

Нам предстоит матч против очень сильной команды с четкой игровой идентичностью, отличным тренером и футболистами, которые привыкли справляться с давлением. Они умеют менять стиль игры, хорошо используют фланги и создают множество перестроений.

Это будет сложный матч, но мы играем на «Сан-Сиро» и можем рассчитывать на поддержку наших болельщиков. Мы готовы принять этот вызов и отдать все силы», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

«Милан» и «Бенфика» сыграют 16 сентября в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро