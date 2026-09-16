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«Это особенный момент». Манфред Угальде — о своём сотом матче за «Спартак»

«Это особенный момент». Манфред Угальде — о своём сотом матче за «Спартак»
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о своём 100-м матче за красно-белых.

— Сто матчей за клуб — знаковая отметка. Что она значит для тебя?
— Конечно, это особенный момент. Счастлив, что достиг его вместе с партнерами, со всеми, кто работает в клубе. Было много поздравлений. И от близких с друзьями, и от команды: на тренировке устроили мне «коридор».
Позади два с половиной года в «Спартаке». За это время было много классных моментов. Победа в Кубке… И эта история продолжается! Хочется добиться здесь большего. Главная мечта, конечно, — это чемпионство.

— В своих прошлых клубах ты до сотни встреч недотягивал?
— Нет. Но я остаюсь преданным болельщиком каждой из команд. И родной «Саприссы», где дебютировал на взрослом уровне. И «Ломмеля», который вернулся сейчас в высший бельгийский дивизион. И «Твенте», который будет биться в Лиге конференций. Слежу за их результатами, по возможности смотрю матчи или хотя бы обзоры, — приводит слова Угальде пресс-служба «Спартака».

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