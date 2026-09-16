«Дерби с «Локомотивом», когда я сделал покер». Угальде — о лучшем матче за «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде рассказал, какой матч из первой сотни за красно-белых считает лучшим.

— Какой матч из этой первой сотни считаешь лучшим?

— С точки зрения своих голов это дерби с «Локомотивом», когда я сделал покер. В плане командной игры сразу вспоминаю гостевую встречу с «Краснодаром»: мы победили 3:0, и у меня самого такое ощущение, что вообще все получалось. А еще выделю победный матч с «Зенитом», когда дубль сделал Мартинс: тогда мы действовали идеально в смысле концентрации, заряженности, проявили характер на последних минутах. Очень памятный успех.

— Не так много игроков, тем более легионеров, провели за клуб сто матчей. Ощущаешь, что уже вписал свое имя в историю «Спартака»?

— Я знаю, что в музее хранится моя мойка с той игры против «Локо». До меня никто из спартаковцев не делал покер на нашем стадионе, так ведь? Приятно, что вошел в историю, — приводит слова Угальде пресс-служба «Спартака».