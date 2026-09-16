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Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить «ПСЖ» € 60 тыс. — L'Equipe

Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить «ПСЖ» € 60 тыс. — L'Equipe
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Апелляционный суд Парижа обязал форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе выплатить футбольному клубу «ПСЖ» € 60 тыс. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, данный штраф является компенсацией за блокировку счетов французской команды в 2025 году.

Напомним, в августе 2024 года, после своего трансфера в «Реал», футболист выдвинул иск к бывшему работодателю на сумму 60 миллионов евро. По его заявлению, «ПСЖ» не выплатил ему причитающиеся бонусы и премии. Весной 2025 года дело рассматривал трудовой суд.

На фоне разбирательства юристы нападающего инициировали обеспечительный арест банковских счетов парижского клуба. В мае эта мера была отменена по ходатайству «ПСЖ». Однако уже в декабре трудовой суд постановил взыскать с клуба в пользу игрока почти € 61 млн.

Мбаппе защищает цвета «Реала» с 2024 года. В сезоне-2026/2027 он принял участие в семи матчах во всех турнирах, отметившись восемью голами и двумя результативными передачами.

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