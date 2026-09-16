Лига 1 выложила пост, посвящённый игре Сафонова в матче с «Брестом», под российский трек

Французская Лига 1 опубликовала пост на своей странице в соцсетях, который посвящён российскому вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову.

В посте пресс-служба французской лиги сделала нарезку из успешных действий россиянина в матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 с «Брестом» (1:0). Этот матч стал первым для россиянина из парижского гранда без пропущенных мячей в новой кампании.

«СафоНОв ⛔️(в оригинале SafoNOv с выделением «no» внутри». — Прим. «Чемпионата»)», — написано в соцсетях Лиги 1.

Отметим, пресс-служба чемпионата Франции использовала для видеофрагмента российский трек исполнителя Вектор А «Не вернусь».

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за парижский клуб семь встреч во всех турнирах, в которых пропустил девять мячей.