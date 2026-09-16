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Лига 1 выложила пост, посвящённый игре Сафонова в матче с «Брестом», под российский трек

Лига 1 выложила пост, посвящённый игре Сафонова в матче с «Брестом», под российский трек
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Французская Лига 1 опубликовала пост на своей странице в соцсетях, который посвящён российскому вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 5'    

В посте пресс-служба французской лиги сделала нарезку из успешных действий россиянина в матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 с «Брестом» (1:0). Этот матч стал первым для россиянина из парижского гранда без пропущенных мячей в новой кампании.

«СафоНОв ⛔️(в оригинале SafoNOv с выделением «no» внутри». — Прим. «Чемпионата»)», — написано в соцсетях Лиги 1.

Отметим, пресс-служба чемпионата Франции использовала для видеофрагмента российский трек исполнителя Вектор А «Не вернусь».

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за парижский клуб семь встреч во всех турнирах, в которых пропустил девять мячей.

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