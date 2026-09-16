Батраков приготовил донер с легендарным поваром в Турции. Видео вышло под трек на русском

Новичок «Галатасарая» Алексей Батраков вновь встретился с легендарным турецким поваром Бураком Оздемиром в Стамбуле. Кулинар и футболист приготовили фирменный донер, а видео с процессом приготовления блюда в соцсетях поделился сам шэф. На аккаунт Бурака подписаны свыше 51 млн человек.

Фото: Соцсети Бурака Оздемира

Фото: Соцсети Бурака Оздемира

Также в ходе встречи Батраков подарил Оздемиру свою футболку с автографом. Отметим, что видео сопровождает трек казахстанского исполнителя Jah Khalib «Медина» на русском языке.

Фото: Соцсети Бурака Оздемира

Ранее российский футболист уже посетил ресторан Оздемира вскоре после перехода в стамбульский клуб в августе.

Алексей Батраков перешёл в «Галатасарай» из московского «Локомотива» и подписал контракт до лета 2031 года. Первое результативное действие он оформил в четвёртом матче за клуб (игра Суперлиги), отдав голевой пас. Оздемир получил всемирную известность благодаря роликам в социальных сетях с приготовлением блюд гигантских размеров.