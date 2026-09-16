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«Овертоп!» Шнякин рассказал, в какой игре показали самые красивые комплекты форм этой РПЛ

«Овертоп!» Шнякин рассказал, в какой игре показали самые красивые комплекты форм этой РПЛ
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Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о самых красивых комплектах футбольных форм, которые показали в матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Акроном» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Марадишвили – 13'     1:1 Боселли – 88'    

«Кстати, в матче «Краснодар» — «Акрон» игроки появились на поле в двух самых красивых комплектах формы этого сезона. Ну, для меня. Мозаичная джерси «Акрона» — вообще овертоп! Красотища. Да и в целом много эффектного навыдумывали. «Локо», «Рубин», терракотовая у «Родины», «Махачкала» интересные узоры находит», — написал Шнякин в своём в телеграм-канале.

«Краснодар» после восьми туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице. «Акрон» располагается на 14-й строчке с пятью очками.

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