«Овертоп!» Шнякин рассказал, в какой игре показали самые красивые комплекты форм этой РПЛ

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о самых красивых комплектах футбольных форм, которые показали в матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Акроном» (1:1).

«Кстати, в матче «Краснодар» — «Акрон» игроки появились на поле в двух самых красивых комплектах формы этого сезона. Ну, для меня. Мозаичная джерси «Акрона» — вообще овертоп! Красотища. Да и в целом много эффектного навыдумывали. «Локо», «Рубин», терракотовая у «Родины», «Махачкала» интересные узоры находит», — написал Шнякин в своём в телеграм-канале.

«Краснодар» после восьми туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице. «Акрон» располагается на 14-й строчке с пятью очками.