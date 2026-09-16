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Манфред Угальде назвал три любимых гола забитых за «Спартак»

Манфред Угальде назвал три любимых гола забитых за «Спартак»
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде назвал тройку лучших голов за красно-белых.

— Ты забил больше 30 мячей за «Спартак». Назови тройку любимых.
— На третье место поставлю мой самый первый мяч за «Спартак» — в ворота «Зенита». На второе — гол «Факелу», когда мы с Рябчуком сыграли в «стенку», он сделал мне передачу пяткой, а я в касание мощно пробил в дальний угол. А на первое — гол в Краснодаре после длинной передачи Дуарте. Мне удалось очень удачно принять мяч, обыграть двух защитников и пробить мимо вратаря.

— Какого гола не хватает в твоей коллекции?
— Хотелось бы еще отличиться дальним ударом от перекладины. Как Литвинов в дерби с ЦСКА, — приводит слова Угальде пресс-служба «Спартака».

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